Prezidan Trump Di Li pral Ofri Yon Mwayen pou Jenn Imigran yo Jwenn Sitwayènte Amerikèn

Prezidan ameriken an, Donald Trump, fè konnen li gen pou l siyen anvan lontan yon dekrè sou imigrasyon k ap gen ladan l yon mwayen pou jenn imigran ki te antre Ozetazini ilegalman pandan yo te timoun piti, jwenn sitwayènte amerikèn. Pandan Misye Trump t ap bay chèn televizoyn lang espayòl Telemundo yon entèvyou, li di “pwogram DACA a pral rete nan plas li.”

Lè lidè ameriken an site DACA a, l ap pale de yon pwogram ki rele an angle “Deferred Action for Childhood Arrivals”, swa yon pwogam ki pwoteje kont depòtasyon jenn imigran ki tonbe nan kategori etranje ki te vini nan peyi a avèk paran yo san papye legal pandan yo te piti. Pwogram sa a pemèt jenn sa yo rete Ozetazini pwovizwaman avèk posiblite pou yo travay e ale lekòl san yo pa gen pwoblèm avèk Sèvis Imigrasyon. Prezidan Trump deklare: “Nou pral genyen yon wout k ap debouche sou sitwayènte.”

Sepandan desizyon sa a “pa p konsène amnisti”, dapre yon deklarasyon pòt-pawòl La Mezon Blanch la, Judd Deere, fe imedyatman apre Prezidan Trump te fin bay Telemundo entèvyou a.

Deklarasyon sa a presize dekrè prezidansyèl la pral tabli yon sistèm imigrasyon ki baze sou merit e li repete ke Prezidan Trump gen pou l travay avèk Kongrè a sou yon solisyon lejislatif ki “ta kapab genyen sitwayènte ladan l, ansanm avèk yon sistèm sekirite ki dyanm pou fwontyè peyi a, mete sou refòm pèmanan ki baze sou merit,” e non pa sou amnisti.

Anvan sa a, administrasyon Trump la te eseye mete fen nan pwogram DACA a, yon pwogram ki te antre ann aplikasyon sou administrasyon Obama a e ki pwoteje plis pase 700 mil jenn imigran. Misye Trump pa bay detay sou yon desizyon pi elaji sou imigrasyon li genyen pou l siyen , dapre sa l di nan entèvyou a; li deklare tou senpleman “desizyon sa a pral gen DACA ladan l e mwen panse ke moun yo pral kontan anpil-anpil.” Lè lidè ameriken an t ap reponn yon kesyon ki te mande si desizyon an pral vini sou fòm yon dekrè prezidansyèl e non sou fòm yon pwopozisyon-lwa Kongrè a, li fè konnen Kou Siprèm nan ba li “pouvwa ki trè elaji” pou l pran yon dekrè prezidansyèl lè pi gwo tribinal peyi a t ap anonse yon desizyon, mwa pase a, sou pwogram DACA a.