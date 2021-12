New York Times Fè Revelasyon Tou Nèf sou Asasina Prezidan Jovenel Moise

Anvan lanmò prezidan ayisyen Jovenel Moïse nan dat 7 jiyè pase a, li t ap travay sou yon dokiman ki te gen non plizyè politisyen ak biznisman ayisyen ki te mele nan trafik dwòg ak zam, avèk entansyon pou l te livre yo bay otorite ameriken.

Jounal New York Times, ki fè revelasyon sa a nan y on atik ki parèt dimanch 12 desanm 2021 an, fè konnen ke, apa òm politik ak òm dafè sa yo, dokiman an te gen sou li tou non plizyè lòt moun ke Jovenel Moïse te konnen depi plizyè ane. Jounal la ekri pou l di: "Se poutèt sa, Jovenel te parèt kòm yon trèt paske li te vle mete yon fren nan aktivite kriminèl sa yo."

Plizyè ansyen militè etranje te mete ak 2 sitwayen ameriken dorijin ayisyèn, avèk konplisite plizyè sitwayen ayisyen, te asasine Prezidan Moïse lakay li nan nwit madi 6 jiyè pou leve mèkredi 7 jiyè 2021.

Lajistis an Ayiti arete plizyè sispèk kle nan dosye sa a, tandiske gen arestasyon ki fèt tou aletranje. Otorite nan peyi Latiki te arete Samir Handal nan dat 16 novanm 2021 sou akizasyon deske li ta gen arevwa ak asasina a. Se sou yon avi rechèch Interpòl arestasyon Handal la te fèt. Depi kèk jou deja Misye kòmanse yon tou prizon 40 jou nan Istanboul sou òdonans Ministè Jistis peyi Latiki.