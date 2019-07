Etazini-Politik : Prezidan Donald Trump Atake Vil Baltimore ak youn nan Palmantè li yo, Depite Elijah Cummings

Prezidan ameriken an, Donald Trump, kontinye lanse l nan sa kèk obsèvatè konsidere kòm yon seri de kritik ki baze sou ras ; dènye atak an dat li a vize vil Baltimore kote majorit popilasyon an se nwa e youn nan reprezantan nan Kongrè a, Depite Elijah Cummings, ap dirije yon komisyon trè puisan k ap chache jwenn enfòmasyon nan men kèk otorite nan La Mezon Blanch, pami yo genyen manm fanmi prezidansyèl la



Nan kèk nòt Prezidan Trump pibliye byen bonè nan jounen lendi 29 jen 2019 la, li atake tou Pastè batis Al Chapton, yon miitan dwa sivil ki gen repitasyon kòm yon analis ki abitye fè kòmantè anti-Trump.

Nan youn nan kòmantè Reveran Chapton fè nan vil Batimore, li deklare :

«Li (Trump) tankou yon timoun. Yon moun di yon bagay epi fòk li reyaji. Li gen po sansib e li pa gen ase matirite. Men li se yon veritab pwazon pou moun nwa ak manm minorite yo. Li pa lonje dwèt sou okenn nan lòt opozan oubyen kritik li yo avèk pawòl tèlman mechan. Li pa atake sikonskripsyon yo konsa. »

Lendi aprèmidi, Misye Trump rankontre avèk anviwon 20 pastè ki gen legliz yo nan "klas defavorize yo" ; men sa ki di sou sa sou Twitter:

Pandan rankont la ki te dire 2 zèdtan, Prezidan an te plis rete tande yo li te pale, daprè Bill Owens, lidè Kowalisyon Pastè Nwa-Ameriken yo. Lè laprès mande Misye Owens si li konsidere Trump kòm yon rasis, li reponn : « Mwen jwenn sa difisil pou m kwè. »



Bò kote pa l, Evanjelis Alveda King, nyès Pri Nobèl Lapè Martin Luther King Jr.,, ki t ap pale aprè rankont la, deklare : "nou genyen yon prezidan k ap koute moun, e sete yon plezi pou m te priye avèk li jodi a."



Patisipan yo di rankont la te pwograme byen lontan anvan Prezidan Trump te lanse atak li a sou Depite Cummings ak sikonskripsyon li nan Eta Maryland. Atak sa yo, daprè lèt politik Axios ki site kèk moun nan antouraj Prezidan Trump, fè pati yon estrateji-kle pou re-eleksyon prezidan an. Nan yon atik ki te parèt nan Axios pi bonè nan mwa jiyè a, moun kapab li: «Pwòch kolaboratè Trump yo prevwa plis –e non mwens- atak ki baze sou ras pandan kanpay elektoral la. »