COVID-19: Otorite Brezil Deside Anile Kanaval Rio De Janeiro a

Varyan omicron an kontinye ap sakaje lemond. Nan peyi Brezil, varyan omicron an koze yon vag ogmantasyon nan ka maladi COVID-19, e se poutet sa, otorite brezilyen yo deside pou yo pa fè kanaval Rio De Janeiro a ke yo te prevwa pou ane sa, apre yo pat gen chans pou òganize festival la an 2021, akòz ravaj kowonaviris la tap fè sou popilasyon an.

Majistra vil Rio Paes anonse anilasyon sa-a madi-a pandan yon diskou li te pwononse sou entènet. Majistra Paes di kanaval la pap fet ankò - maladi COVID-19 lan pap pèmet kanaval-la, dewoule jan li ta sipoze dewoule, li ap difisil pou otorite yo anpeche viris-la ta gaye tribor-babor.

Sepandan, Majistra-a presize ke pwosesyon lekòl Samba brezil yo nan stad Sambadrome vil-la pral dewoule, paske otorite yo ap kapab òganize yo pou diminye enpak maladi-a sou spektatè yo.