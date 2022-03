Biden Sèmante pou'l Kontre Agresyon La Risi, Konbat Enflasyon

Nan diskou li pwononse devan yon pep Ameriken ki gen anpil anksyte ak kè sote, Prezidan Joe Biden sèmante nan premye diskou li sou eta peyi a - State of the Union - pou'l kenbe agresyon La Risi ap fè nan Ikrèn an tchèk, bese enflasyon an ki monte 17 wotè epi finn jere pandemi kowonaviris la kap pèdi fos men ki toujou danjre.

Biden deklare Madi swa ke limenm ak tout manm Kongrè a, kèlkeswa diferans politik yo, te pote kole ak "yon detèminasyon djanm ke libète pral toujou triyonfe sou tirani."



Prezidan an mande palmantè ki te rasanble nan La Chanm dè Reprezantan pou yo kanpe e salye Ikrenyen yo nan moman li tap tanmen diskou li a. Yo te kanpe pou bat bravo vreman vre.

Prezidan Ameriken an vize dirije Etazini yon fason pou'l soti anba pandemi a epi bay ajènda nasyonal li a jarèt apre li pase kèk tan bloke. Li pwomèt tou pou'l konfronte agresyon La Risi.