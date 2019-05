Ayiti: Prezidan Jovenel Moïse Rekondui 8 Minis nan Ansyen Kabinè a Pami yo Jean Roudy Aly Minis Jistis la

Prezidan ayisyen an Jovenel Moise pibliye yon dekrè pou l nonmen 18 minis ki pral fè pati nouvo gouvènman an pami yo ansyen minis jistis la Jean Roudy Aly ke 4 palmantè opozisyon an pa sispann konteste.

Pami manm kabinè ministeryèl la chèf leta rekondui 8 minis ki te fè pati ansyen gouvènman an. Pami kondisyon 4 senatè nan opozisyon an te poze pou seyans ratifikasyon premye minis nonmen an Jean Michel Lapin poze se pou okenn manm ansyen gouvènman an pa fè pati nouvo kabinè ministeryèl la.

Nouvèl yo pa di si pouvwa egzekitif la jwenn yon antant ak 4 senatè opozisyon an avan li rekondwi minis jistis la Jean Roudy Aly nan nouvo gouvènman an. Sa fè 3èm kabinè ministeryèl Prezidan Jovenel Moise nonmen nan mwens ke 2 semen.