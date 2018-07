Ayiti-Politik - Fowòm Ekonomik la Mande Demisyon Premye Minis J. G. Lafontant

3 jou apre kòmansman vyolans ki komèt gwo kraze-brize nan kapital Ayiti a, Pòtoprens, kote manifestan mache boule machin epi dechouke -antwòt- biznis piblik ak prive tankou biwo Leta, otèl ak magazen, anpil reyaksyon kontinye tonbe pou atire atansyon sou karaktè grav sitiyasyon an epi sigjere solisyon ki ta kapab wete peyi a nan kriz sa a ki gen koz plizyèl, daprè anpil obsèvatè.

Youn nan reyaksyon yo parèt sou fòm yon kominike Fowòm Ekonomik sektè prive a pibliye lendi 9 jiyè 2018 la, swa 3 jou aprè zak vyolans yo te kòmanse, avèk yon analiz ki kritike absans prevwayans otorite an plas yo ki sanbe pa t antisipe konsekans desizyon yo te pran pou yo ogmante pri gaz la; doimabn an atire atansyon tou sou mank aksyon lapolis anvan, pandan e aprè ensidan grav sa yo.

An fèt, si desizyon otorite yo te pran pou yo ogmante pri gaz la ka reprezante koz okazyonèl mouvman leve-kanpe yo ak aksyon kraze-brize polpilè yo, dokimine a atire atansyon sou sa Fowòm Ekonomik la rele "mank leadership" gouvènman Premye Minis Jack Guy Lafontant an; e, daprè siyatè yo, aprè evennman ki te kontinye byen ta nan sware samdi 7 jiyè a e ki te rekòmanse byen bonè dimanch 8 la, sa pa sifi pou gouvènman an rantre desizyon pou l ogmante pri gaz la. Se konsa siyatè nòt la mande demisyon an blòk tout manm kabinè ministeyèl la --san bliye Premye Minis la-- kòm youn nan premye aksyon an plis ki nesesè pou nòmalize sitiyasyon an.

Medya-an-liyn Le National, ki baze nan Miami, di sanble Premye Minis Jack G. Lafontant ta aksepte bay demisyon li; e, daprè jounal la, gen divès non Prezidan Jovenel Moise ap pran an konsiderasyon.