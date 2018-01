Ayisyen nan Boston Ap Rasanble pou Yo Denonse Deklarasyon Prezidan Trump kont Ayiti ak Lafrik

Reveran Dieufort Fleurissaint, prezidan òganizasyon Haitian Americans United (Ayisyen Ameriken Ini), pale nan kòmansman jounen vandredi a pou l di objektif rasanbleman sa a, ki pral fèt nan Boston City Hall Plaza, se mande pou Trump prezante ekskiz li pou deklarasyon vilgè li te fè kont imigran Ayisyen ak Afriken pandan yon reyinyon ak tout pòt fèmen avèk manm Kongrè a sou dosye imigrasyon an.

An menm tan, òganizasyon an ta vle pou gouvènman Trump la rekonsidere desizyon li te pran sa pa gen lontan pou l mete fen nan TPS (Stati Pwoteksyon Tanporè) pou plizyè dizèn milye Ayisyen a pati de mwa jiyè 2019. Reveran Fleurissaint, lidè kominote Boston nan ak lòt kote leve vwa yo pou yo denonse sa yo konsidere kòm "reta gouvènman ameriken an pran pou l re-anrejistre imigran Ayisyen kap viv legaman Ozetazini ak pwogram espesyal TPS la", sa li kaloz imigran sa yo pèdi travay yo, yo gen difikilte pou yo vwayaje ak lòt pwoblèm ankò.