Atak La Risi Lanse Kont yon Santral Nikleye Ikrenyen Soulve Gwo Kritik

Yon kamera siveyans nan santral nikleyè Zapor-izhzhia a montre bonabadman bilding nan.

Yon konba fewos te dewoule nan yon lot zon nan Ikrèn nan moman fos ris yo tap antoure epi bonbade divès vil.

Prezidan Ikrenyen an Volodymyr Zelenskyy reyaji sou atak la sou kont ofisyel Facebook li.

"Ewopeyen louvri je nou. Pi gwo santal nikleye ann Euwop la ap boule. Tank ris yo kounyela a ap tire sou reyaktè nikleyè nou yo. Tank sa yo gen ekipman pou wè nan fè nwè donk yo konnen kisa yap tire. Yo te pare pou sa," li deklare.

Zelenski kontinye pou di tout mond lan konnen pawol Chernobyl la ak kantite mizè viktim eksplosyon santral nikleyè sa a te koze toupatou nan mond lan pou plizye santèn milye moun. Li akize la Risi de "teworism nikleyè."

Yon videyo Reuters verifye montre yon bilding ki pran dife, ak yon voum obu atiyri ki limen syel la.

Malgre yo te anonse pi ta santral la te sekirize, otorite Ikrenyen yo gen kè sote pou sikonstans prekèr yo, paske anplwaye Ikrenyen santral sa a ap travay anba kontwol La Risi.

Ozetazini, Pot Pawol Pantagon nan John Kirby deklare: Atak sou santral nikleyè a montre kijan envazyon La Risi a temerè.

Depatman Enèji Ameriken an aktive ekip repons ensidan nikleyè li a kom mezi prekosyon.

Depi Brusells kote lap rankontre manm LOTAN, Sekrete Deta Ameriken Antony Blinken te reyaji.

"An tem senp, apre atak san pwovokasyon - premedite La Risi fe nan Ikren, alyans sa a kole tet ansanm rapidman yon fason inifye, detemine pou'n aktive Ekip Repons Rapid nou, mete an plas plan pou ogmante sekirite LOTAN," Blinken deklare. "Tout alye yo ap ede Ikren. Tout alye yo ap ede kore LOTAN. E jan sekrete jeneral la di'l nou se yon alyans defansiv. Nou pap chache konfli. Men si konfli vinn jwenn nou, nou pare pou li e nap defann tout teritwa LOTAN."

Sekrete Jeneral LOTAN an, Jens Stoltenberg kondane atak Ris la.

"Sa se agresyon militè pi grav l'Ewop konstate depi deseni. Gen vil, lekol, lopital ak bilding rezidansyèl ki anba syèj. Aksyon temerè La RIsi yo ozalantou yon santral nikleyè yè swa lakoz anpil sivil mouri ou blese," Stoltenberg deklare.

La Chin reyaji sou atak sou santral nikleye a tou. Wang Wenbin se pot pawol ministe afe etranje Chinwa a.

"La Chin mete anpil enpotans sou sekirite nikleye e nou gen gwo ke sote pou sekirite a ak sityasyon an nan santral nikleye Ikren yo. Dapre enfomasyon Ajans Entenasyonal Eneji Atomik la reseva bo kote responsab Ikrenyen yo pa gen oken siy prensipal ekipman santral la sibi domaj ni ke gen yon chanjman nan nivo radyasyon an," Wang deklare. "Nou pral kontinye swiv de pre kijan sityasyon an ap evolye e nou lanse apel bay tout pati konsene yo pou yo rete kalm aplike restren, anpeche sityasyon an esklade pi plis epi asire sekirite tout enstalasyon nikleye konsene yo."

Yon responsab leta Ikrenyen di batay la sispann e ke nivo radyasyon an nomal, men yo pa gen kontak ak anplwaye kap jere santral la.

Ministè Defans Ris la bo kote pa li di santral la ap fonksyone nomalman. E li blame dife ki pete a sou yon "atak monstreu" pou site pawol li ke "sabotè Ikrenyen yo" lanse. Li di twoup Ris yo gen kontwol sityasyon an kounyea.



Kek enfomasyon pou repotaj sa a soti nan AP ak Reuters.