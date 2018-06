Minis Antonio Rodrigue Felisite Eta-Manm l'OEA yo pou Pwogrè yo Reyalize pandan 70 Dènye Ane yo

<<....Se yon gran lonè pou mwen pran lapawòl nan non gouvènman Repiblik d Ayiti ak pèp ayisyen an nan 48èm sesyon òdinè Asanble Jeneral òganizasyon nou an ke Eta manm yo te kreye sa gen 70 zan, yon fason pou yo rive jwenn –jan Atik Premye Chat la presize sa a- yon sistèm lapè ak jistis pou yo mentni solidarite yo, ranfòse kolaborasyon yo epi defann souverènte yo, entegrite teritoryal yo ak endepandans yo. Nan okazyon eksepsyonèl sa a, mwen te renmen fè konpliman pou siksè òganizasyon nou an rive reyalize nan rechèch ideyal sa yo.

<< Vrèmanvre, nou kapab felisite tèt nou pou pwogrè ramakab nou reyalize nan emisfè nou an nan domèn demokrasi, respè dwamoun, devlopman dirab ak sekirite milti-dimansyonèl ki reprezante pilye òganizasyon nou an. Sepandan jounen jodiya kontinan nou an ap fè fas ak anpil defi tou nèf ki mande pou n redouble jèfò nou. Map panse tou espesyalman ak pwoblem ki makònen ak chanjman klimatik yo, innegalite sosyo-ekonomik ant peyi yo epi anndan peyi yo, menas tou nèf kont sekirite Eta nou yo, ak migrasyon pou n site sa yo sèlman. >>

Pi lwen, Minis Afe Etranje Antonio Rodigue di nan mesaj li a deja Asanble Jeneral OEA a:

<< Pou nou rive garanti sekirite entegral sou kontinan nou an, se pou rechèch garanti sa a tounen yon objektif rejyonal pou nou tout. Menas tankou teworism entènasyonal, trafik kretyen-vivan, trafik ilegal dwòg ak zam, se menas ki grav e reyèl… Se poutèt sa li enpòtan pou nou devlope kèk strateji komen pou nou elimine yo. Yon kolaborasyon sere-sere ant peyi nou yo se yon kondisyon endispansab pou nenpòt ki batay efikas e reyisi kont fleo sa yo. Pou ede Eta-manm yo fè fas ak tout defi sa yo, nou bezwen yon òganizasyon ki a la fwa rete fidèl ak vokasyon istorik li e ki leve monte nan nivo anje ki prezante jounen jodi a. >>

Pou sa ki gen rapò ak sitiyasyon an nan peyi d Ayiti, chèf diplomasi ayisyèn nan fè deklarasyon sa a devan delege kap patisipe nan travay 48èm sesyon òdinè l’OEA a:

<< Gras ak strateji gouvènman Moise-Lafontant an mete an palikasyon, nan kad yon politik elaji pou devlopman entegre ki rele “Karavàn Chanjman an”, nou atake pwoblèm tankou bezwen imedya popilasyon an pou sa k konsènen lasante, edikasyon, lojman, dlo potab, elektrisite, sekirite alimantè; nou abòde tout bezwen sa yo gras ak kèk politik piblik nou mete an plas pou satisfè yo. Rezilta nou jwenn jiskela se rezilta ki bay anpil ankourajman. Gouvènman ayisyen an gen plan pou l kontiye sou wout s a a yon fason pou l pote bay tout sitwayen –sitou sila ki pi vilnerab yo- sèvis sosyal de baz yo epi amelyore kondisyon lavi yo.

<< Misye Prezidan,

Medam, Mesye:

Pou m fini, pèmèt mwen atire atansyon sou le fèt ke kontinan ameriken an se non sèlman pwopriyete pa nou, men tou se pwopriyete jenerasyon k ap vini yo. Nou dwe chache gen garanti ke nap kite pou yo yon sosyete demokratik e sitou yon planèt dirab. Aksyon nou tout ap poze nan mitan l’OEA dwe reprezante yon kontribisyon pou garanti chak pèp nan emisfè nou an yon avni ki pa sispann pote pwomès.

Mwen di nou Mèsi. >>

Klike sou lyen anlè a pou w tande entegralite mesaj Minis Afè Etranjè Antonio Rodrigue nan 48èm sesyon òdinè Asanble Jeneral Oganizasoyn Eta Ameriken yo (OEA).