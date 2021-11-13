Ab de Nwèl Sant Rockefeller la Rive Nouyòk!

Sezon Nwèl la kòmanse ofisyèlman nan Nouyòk siti ak arive yon gwo sapen Nòvejyen ki mezire 79 pye (24 mèt de longè). Pye bwa sa a, ke yo pral dekore e plase nan Sant Rockefeller la se youn nan ab de nwèl ki gen plis renome nan mond lan.

Sapen an peze 12 tòn, e se pa kamyon li rive bonè Samdi maten soti vil Elkton, nan eta Maryland. Se fanmi Price la ki elve pye bwa sa a. Li gen 85 an, e li te kanpe bò kote kay fanmi an. Devon ak Julie Price di yon stasyon televizyon lokal yo te pè pou pye bwa a pat tonbe pandan yon move tan.

"Nou kontan a mò ke li pral Nouyòk," Devon Price deklare.



Kijan yo jwenn bèl sapen sa a? Eben se jadinye Rockefeller Center la, Erik Pauze ki te jwenn ni nan mwad Mas la lè li t'al achte plant nan rejyon sid eta New Jerze. Misye te deside kontinye pwomnad la epi l'al nan vil Elkton, kote li dekouvri sapen an.

Se premye fwa ab de nwèl la soti nan eta Maryland - depi 8 an egzistans tradisyon sa a. Ab de nwèl la pral dekore ak plis pase 50,000 limyè epi yon zetwal ki peze 900 liv e ki kouvri ak 3 milyon kristal pral dekore tèt li.

Moun ap kapab ale wè'l juska kòmansman mwad Janvye a.