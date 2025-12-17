Accessibility links
Skip to main content
Skip to main Navigation
Skip to Search
Ayiti
Lèzetazini
Amerik Latin
Entènasyonal
Video
Flashpoint Ikrèn
Learning English
Suiv nou
Languages
Chèche
Live
Live
Chèche
Anvan
Swivan
Breaking News
Randevou
Episodes
About
RANDEVOU
32 minutes ago
Embed
RANDEVOU
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:29:59
0:00
Direct link
240p | 86.2MB
360p | 149.3MB
480p | 249.5MB
720p | 483.4MB
1080p | 707.8MB
RANDEVOU
Share
Episodes
desanm 16, 2025
Pwogram Radyo sou Televizyon
desanm 15, 2025
RANDEVOU
desanm 12, 2025
RANDEVOU
desanm 11, 2025
Pwogram Radyo sou Televizyon
desanm 10, 2025
RANDEVOU
desanm 09, 2025
Pwogram Radyo sou Televizyon
See all episodes
See TV Programs
See Radio Programs
XS
SM
MD
LG