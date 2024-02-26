Depatman Deta: Etazini Pral Eseye Ranmase Plis Sipò pou Misyon Sekirite Ayiti a nan Rankont CARICOM nan

Responsab Depatman d Eta Brian Nichols deklare Vandredi ke Etazini pral eseye ranmase plis sipò pou misyon sekirite pou Ayiti a pandan rankont o some Kominote Karayibeyen an, CARICOM ki pral dewoule nan Guyana.
Nichols ajoute ke Anbasadris Ameriken nan LONU, Linda Thomas-Greenfield, pral "reitere ijans ki egziste pou tabli yon chimen kredib ak enklisiv pou oganize eleksyon" an Ayiti. Kenye ofri pou l dirije misyon an, malgre li gen plizye defi pou leve nan tribinal.
Thomas-Greenfield pral tankontre tou, Prezidan Guayana a, Irfaan Ali pandan vizit li, dapre sa Nichols di nan yon mesaj li pibliye sou rezo sosyal X.