Wyclef Jean Mande PM Ariel Henry pou l Bay Demisyonn

Chantè entènasyonal Ayisyen an, Wyclef Jean, nan yon piblikasyon l fè sou rezo sosyo yo, mande Premye Minis Ariel Henry kite tèt peyi a. Yon desiyon sipèsta entènasyonal la di ki ap nan "enterè" pèp ayisyen an.

« Nan enterè tout Ayisyen, kite rapid vit pòs enkonstisyonèl chef leta defakto w la » Wyclef Jean konseye ak Ariel Henry, ki depi jiyè 2021 okipe pòs Premye minis an Ayiti.

Sepandan, chirijyen an kontinye ap fè fas ak soulèvman popilè ki mande l pou l kite pouvwa a. Ansyen chantè gwoup Hip-hop Fugees la, ki di l "paka ret an silans ankò". Atis Ayisyen an se dènye vwa ki rele chal bare dèyè Ariel Henry.

« Ale nan lapè pou evite san koule » Wyclef Jean ekri sou rezo X (ke moun te konnen kom Twitter anvan sa), tout pandan l mete an gad Ariel Henry ki selon li ka vin yon « kriminèl de gè », si toutfwa l rete sou pouvwa a.

Yon deklarasyon ki vini nan moman kote Nazyon Zini pibliye yon rapò sou Haiti kote krim yo ogmante pa pil e pa pakèt. Selon rapò a, bandi ak zam ap fè e defè nan Pòtoprens, kote zak asasinay, kidnapping, vyolans seksyèl sou fanm double pandan ane 2023. Anviwon 5000 moun pèdi lavi yo akoz krim nan an eki sot pase a, san konte zak briganday ki gentan ap vale teren nan komansman 2024 la.

Yon sitiyasyon kritik ki pouse plizyè sitwayen nan diferan vil peyi a pran beton an pou manifeste epi mande Ariel Henry kite pouvwa a.

Mèrekdi a nan kapital la, plizyè dizèn sitwayen te pran lari pou rele aba Premye minis lan, pandan vil Jeremie ak vil Okay te cho ak mobilizasyon pou mande Ariel Henry bay talon l.