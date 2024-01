Blinken Vwayaje nan Mayen Oryan an

Nan moman administrasyon Biden nan ap eseye jere sitiyasyon an nan Mwayèn Oryan an kote tansyon yo ap ogmante epi kreye enstabilite, Sekretè Deta Antony Blinken pran avyon pou al vizite rejyon an wiken sa a ki se 4èm fwa lap vwayaje nan rejyon an pandan 3 mwa ki sot pase yo.