Ansyèn Premyè Dam Etazini Rosalynn Carter Mouri a Laj de 96 zan

Ansyen Premyè Dam Rosalynn Carter mouri a laj de 96 zan.
Elanor Rosalynn Smith Carter pran nesans nan Plains, eta Joji 18 Out, 1927.
Li grandi ak pitit gason kiltivatè pistach lokal la, James Earl Carter Jr. ke moun te konnen kom Jimmy.
"Mwen te gen 13 zan, m te zanmi ti sè li. Mwen pat janm reve kem tap marye ak li."
Mesye-dam yo te marye nan vil Plains 7 Jiyè 1946. Yo te gen 3 pitit gason - John "Jack" Carter, James Earl Carter III ou Chip epi Jeff. Pitit fi yo, Amy te pran nesans pi ta, an 1967.
Fanmi an t al viv Plains an 1953 pou jere biznis pistach Carter la.
"Men li te leve yon maten epi mwen mande l kote w prale? Li te reponn - mwen pral gade kiyes ki pral postile pou syej nan sena eta a."
Carter te ranpòte la viktwa epi lanse karye politik ki te evantyelman mete l nan kay gouvene Jòji a an 1971 epi nan Lamezonblanch an 1977.
Prezidan Carter te ankouraje madanm ni jwe yon wòl nan administrayson li.
Premye dam Carter te sevi ak platfòm ni pou pwomouvwa sante mantal.
Kriz otaj la nan peyi Iran te kontribye a defet prezidan Carter an 1980, fas ak Ronald Reagan. Koup la te tounen al viv nan Plains, Jòji an 1981 epi planifye lavi yo apre prezidans la.
"Li te di nou ka gen yon kote tankou Camp David kote nou ka negosye akò lape. Se konsa Sant Carter la te komanse."
Sant Carter la obseve plis pase 100 eleksyon - pami yo an Ayiti - epi dispoze swen pou plizye milyon moun kap souvri ak maladi twopikal.
Jimmy ak Rosalynn Carter se koup prezidansyel ki marye pi lontan nan listwa Etazini.
Prezidan Joe Biden chante lwanj Madan Carter Dimanch. Nan yon pale ak jounalis, li dekri Rosalyn Carter tankou yon moun ki te gen anpil entegrite.
Sant Carter la di Rosalynn Carter mouri Dimanch maten apre li te pase plizye zane ap soufri ak maladi demans.
Repotaj orijinal: Kane Farabaugh, Plains, Joji, traduksyon Sandra Lemaire