Biden Pral Diskite sou Ayiti, Ekonomi ak Prezidan Dominiken an Jedi

Prezidan Joe Biden pral diskite sou ensekirite a an Ayiti epi ranfòse relasyon ekonomik bilateral ant Etazini ak Repiblik Dominiken, pandan yon rankont ak Prezidan Luis Abinader Jedi nan Lamezonblanch.
Lamezoblanch anonse nouvèl la nan yon deklarasyon li pibliye.
Repiblik Dominikèn te anonse nan mwad Oktòb la, kèk nouvo mezi pou ranfòse kontwòl li sou fwontyè li pataje ak Ayiti a, nan moman 2 peyi vwazen yo dozado akoz konstriksyon yon kanal sou Rivyè Masak la, ki sitye ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn.