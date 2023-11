LONU Ekzòte LaRisi pou l Pran Responsablite pou Frap ki Touye Moun nan Ikren

Nasyon Zini ekzòte LaRisi pou li pran responsablite pou frap ki touye moun nan yon resepsyon fineray ki t-ap fèt nan yon vilaj nan Ikrèn 5 Oktòb pase, kote 59 moun te pèdi lavi.

Misyon Dwa Moun l-ONU ki ap swiv sityasyon nan Ikrèn nan di nan yon rapò ke yon misil ris Iskander – yon zam gide ak presizyon ki pa tire lwen – siman te lakoz eksplozyon an nan vilaj Hroza nan Ikrèn. Rapò a pale de debri ak dega ki fèt sou teren eksplozyon an, e gen moun ki kwè se LaRisi ki repsonsab pou frap la.

Atak sou Hroza a, ki touye 36 fanm, 22 gason ak yon ti gason 8 an, se youn nan atak ki touye plis moun depi LaRisi te lanse envazyon li an nan Ikrèn, an Fevriye 2022. Rapò l-ONU an di se “swa LaRisi pa te pran tout mezi posib pou verifye ke li t ap vize yon pozisyon militè olye de sivil, oswa li te fè espre vize sivil oubyen yon objè sivil.”

Rapò a di nenpòt nan 2 eksplikasyon yo se yon vyolasyon kont lalwa imanitè entènasyonal.