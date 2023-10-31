Mwayen Oryan
Izrayèl di li Touye yon Kòmandan Kle nan Hamas
Izrayel fè konnen li touye youn nan kòmandan kle nan Hamas ki te dirije atak 7 Oktòb la ki te fè anpil san koule nan sid Izrael.
Fòs Defans Izraelyen ak Shin Bet, ki se sèvis sekirite pou andan Izrael, lanse yon delarasyon an komen madi ki fè konnen Nasim Abu Ajina pèdi lavi l nan yon frap aeryen, dapre rapò ki soti nan sevis ransèyman yo.
Deklarasyon an di ke Abu Ajina sete kòmandan Batayon Beit Lahia ki nan Brigad Nò Hamas, e te patisipe nan nan devlopman veyikil aeryen telegide ki te enplike nan envazyon an.
Yon lòt kote, Mezon Blanch byen akeyi lendi kantite limite èd imanitè ki antre nan Gaza, ak telekominikasyon ki rekoumanse fonksyonnen nan Gaza pandan Izrael ap kontinye ofansiv atè a nan teritwa sa a kòm repons pou atak Hamas 7 Oktòb pase a.
Li repete tou pinga pou aktè rejyonal yo pa antre nan batay la.
Men konfli sa a ap eksploze nan opinion piblik la ki ap jije l. Dè santèn moun te anvayi yon ayewopò nan rejyon Dagestan nan LaRisi pandan wikenn nan, kote yo t ap lanse jouman kont Izrael lè yon vòl avyon ki te soti Tel Aviv te ateri. Prezidan ris Vladmir Putin di se pawol ki pale sou rezo sosyal ki enspire moun sa yo.
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Konsèy Sekirite LONU an Diskite Sityasyon Timoun Gaza yo
Yon responsab Nasyonzini fè depozisyon devan Konsèy Sekirite a sou sitiyasyon timoun yo nan teritwa Gaza a nan moman Izrayèl pa sispann atake zòn nan. Valerio Saint Louis depi New York
Twoup Izrayelyen Kòmanse Avanse sou Gaza
Twoup solda Izrayelyen avek tank yo komanse avanse sou Gaza depi nan wikenn la, yo rantre pi fon sou teritwa nan zòn fwontyè ki genyen ant Izrayèl ak Gaza pandan ke gwo manifestasyon pwo Palestinyen blayi nan Brooklyn, New York.
Putin Konvoke Responsab Sekirite Ris yo Apre yon Foul Anvayi Ayeropò Dagestan an pou Chache Pasaje Izrayelyen
Prezidan Larisi Vladimir Putin òganize yon rankont responsab sekirite ak lapolis apre yon foul moun move kou kong te anvayi yo ayeropò nan Dagestan yon ti tan apre yon avyon ki te soti Tel Aviv te ateri la.
Foul la - kèk pami yo te kenbe pannkat ki gen slogan anti-juif sou yo - te anvayi pis aterisaj la epi tonbe chache pasaje Izrayelyen.
Ministè Sante Piblik Dagestan an di gen plis pase 20 moun ki blese. Gen 2 ki blese grav.
Otorite lokal yo di yo arete 60 moun. Kremlen an blame "entèferans etranje" pou dezòd la.
Pòt pawòl Putin nan, Dmitry Peskov deklare prezidan ak responsab sekirite yo pral diskite sou "tantativ l'Oksidan ap fè pou sèvi ak evenman nan Mwayèn Oryan an pou divize sosyete Ris la."
Izrayèl Etann Operasyon Terès li nan Gaza Pandan Wikenn nan
Izrayèl etann operasyon teres li nan Gaza pandan wikenn nan kote li fonse antre pi fon nan teritwa Palestinyen an sou 2 bò vil prensipal la.
Pandansetan, Nasyonzuni ak doktè yo lanse avètisman pou di atak ayeryen yo frape tou pre lopital kote plizyè dizèn milye Palestinyen al chache refij ansanm ak plizyè milye moun ki blese.
Yon videyo kap sikile sou rezo sosyal yo montre yon tank Izrayelyen ak yon bouldozè anba lavil Gaza ki bloke antre prensipal otowout ki konekte nò a ak sid la.
Se wout sa a ke lame Izrayelyen an te mande Palestinyen yo pou yo sèvi pou chape ofansiv terès la.
Gen plizyè santèn milye Palestinyen ki rete nan nò a ki paka chape kounyea si wout la bloke paske se sèl wout ki ale nan sid la ke yo kapab sèvi.