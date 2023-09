Guy Philippe di Li 'Pa Santi l An Sekirite' Ozetazini

Senatè eli Ayisyen Guy Philippe voye yon mesaj odyo bay VOA Kreyòl pa l'entèmedyè avoka li, kote li fè konnen nan moman Etazini te pare pou depòte l yon responsab te di l gouvènman Ayisyen an pa siyen dokiman ki ta pèmèt li retounen Ayiti.

"Madi 26 Septanm ki sot pase la a, yon delegasyon Imigrasyon avek Homeland Sekirite te vinn wè m nan kan imigrasyon kote m ye a. Mwen siyen avè yo. Yo fèm konnen tout bagay fini, tout pwosedu fini e ke y ap voye m tounen nan peyi m Ayiti Jedi (28 Septanm). Jodia la a mwen te supoze antre ann Ayiti. Men yè maten pandan ke yap anbake m nan bus pou mennen m nan ayewopò pou vinn Ayiti, ofisye a vinn di nou ke mwenmenm Guy Philippe mwen pap kapab antre ann Ayiti paske paske gouvènman Ayisyen an pa bay OK. Li pa di ni wi ni non pou m rantre an Ayiti tandiske yo reponn pou tout lòt Ayisyen ki te nan vol la. Yo di wi yo met antre."

Philippe di nan mesaj li a ke apre sa, yo te re-mennen l nan kan imigrasyon an.

"M twouve se yon bagay ki etranj" senate a deklare.

VOA Kreyòl mande Sevis Imigrasyon ak Ladwann Etazini, ICE, poukisa Guy Philippe patka pran vol pou tounen Ayiti, aloske li di nou li gen "dokiman Ayisyen" pou fe sa.

Yon pot pawòl ICE reponn nou pa email ke: "Nou pa gen okenn komante sou kestyon sa a."

VOA Kreyòl pran kontak tou ak Minis Afe Etranje Ayisyen an, Jean Victor Geneus, ki di nou li pral kontake nou pi ta men li poko fe sa.

Nan yon entevyou VOA Kreyòl te fe ak avoka imigrasyon Brian Concannon, li te di nou gen yon limit sou kantite tan ICE gen dwa kenbe yon moun an detansyon.

Concannon deklare: "Ou ka kenbe yon moun an detansyon Ozetazuni - sa depann - men an jeneral 6 mwa. Yon prizonye ka ale devan yon juj pou di detansyon li pa justifye. Donk si pa gen anyen (li pa gen dokiman pou vwayaje) se posib li ka rete 6 mwa nan prizon imigrasyon, men apre sa li ka ale devan yon juj e mande liberasyon li. Sis juj la (òdone) liberasyon li, branch egzekutiv la oblije lage l."

Pandansetan Guy Philippe deklare li pa santi l an sekirite Ozetazini e ke li vle tounen Ayiti.

"Mwen rive nan sityasyon kote ke menm manje m pè manje nan men moun sa yo."

Li di li te pwopoze responsab ICE yo pou l achte pwop biye pa l pou tounen Ayiti nan avyon komesyal.

"Mwen di yo si Ayiti pa vle nan avyon pa yo pou m antre, ke lwa di mwen gen paspò m mwen gen dokiman de vwayaj ki valab, mwen di yo mwenmenm, map peye tike m. E map peye fre pou 2 ajan imigrasyon, jan la lwa yo a di a, pou mennen m nan avyon, pou anbake m nan avyon. Juskaprezan yo pa di m anyen."

Guy Philippe fè konnen "yo koupe tout telefòn" li e ke se sèlman moun ki Ozetazini li ka kontakte. Li di li paka rele okenn moun ki an Ayiti e li plenyen pou di menm manman li li patka kontakte.

Avoka Concannon te di VOA ke d abitud, ICE konn pran telefònn migran ilegal ki nan kan detasyon li yo, epi limite ou kontwole apel yo ka fè.



Concannon di VOA tou, ke nòmalman, depi yon moun sitwayen yon peyi, li gen dwa tounen nan peyi l e ke si Ayiti pa kite l tounen se pwobableman pou yon rezon "politik" olye de legal. Li ajoute:



"Jan nou konnen Etazini gen anpil posibilite pou l mete presyon sou gouvenman Ayisyen an."