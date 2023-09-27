Nijè: Anbasadè Franse a Kite Niamey

"Anbasadè a", Sylvain Itté, "ak sis kòlèg li kite Niamey Mèkredi vè 4 è a.m." (03:00 GMT), dapre sa yon sous diplomatik di AFP.
Yon sous nan Ministè Enteryè nan Nijè di AFP ke avyon an te ale nan direksyon peyi Chad.
Dimanch nan aswè, prezidan fransè Emmanuel Macron te anonse ke Itté ap retounen nan Paris "nan kèk èdtan".
Jent la te pran pouvwa nan Nijè nan kou deta 26 jiyè a.
Militè yo te mande Itté pou li kite peyi a depi nan fen mwa Out la
Yo te retire iminite ak viza diplomatik li, men Paris te refize raple l.