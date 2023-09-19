Lide Mondyal yo Rasanble nan Nouyòk pou 78e Asanble Jeneral Nasyonzuni

Lidè ak otorite wo-plase ki soti toupatou nan mond la rankontre nan Nasyon Zini depi lendi pou sesyon Asanble Jeneral Nasyon Zini an ki fèt chak ane, e ki bay opòtinite pou kontak wo-nivo ant alye ak rival.

Lendi swa, Sekretè Deta Etazini Antony Blinken te rankontre ak Vis-Prezidan chinwa Han Zheng nan lokal asanble a nan New York, dènye nan yon seri rankont ant peyi yo pou redui tansyon anvan gwo sesyon an tanmen jodi madi a.

Nan yon deklarasyon apre rankont ak Han nan, Depatman Deta dekri li kòm **yon diskisyon sensè epi pozitif. **

Anvan chita-koze yo, Biden te di nan yon ti pale tou kout ke **mond la atann ke nou pwal jere relasyon nou ak kontwòl. **

Han di relasyon Etazini ak LaChin ap fè fas ak **difikilte e ak defi** e li di tou 2 peyi yo ta dwe fè plis efò pou yo **rankontre nan mitan wout. **