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Ayiti

Depatman Deta: 'Nap Trake ak Anpil Kè Sote' Anons Fèmti Fwontyè Repiblik Dominikèn nan'

Yon solda Repiblik Dominiken kanpe sou riv Rivye Masak la ki sitye sou fwontye Ayiti ak Repiblk Dominiken, nan Dajabon, Dominikani, 15 Sept. 2023.
WASHINGTON — 

Yon pòt pawòl Depatman Deta reponn kestyon VOA Kreyol te poze pa rapò ak desizyon Repiblik Dominikèn pran pou fèmen tout fwontyè li yo ak Ayiti.

Pòt pawòl la di: "Nap trake ak anpil kè sote anonse Gouvènman Repiblik Dominikèn fè ke li fèmen tout fwontyè terès, maritim ak ayeryen ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn apati 6 zè ET 15 Septanm."

Pòt pawòl Depatman Deta a ajoute: "fèmti fwontyè a agrave kriz imanitè a an Ayiti. Li gen enpak negatif tou sou ekonomi lokal yo epi sekirite a ni nan Repiblik Dominikèn, ni an Ayiti."

Pòt pawòl la fini pou di: "Nou lanse apèl bay otorite Ayisyen ak Dominiken yo pou yo jwenn yon solisyon pou kestyon sa a an tout ijans."

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