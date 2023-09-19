Depatman Deta: 'Nap Trake ak Anpil Kè Sote' Anons Fèmti Fwontyè Repiblik Dominikèn nan'

WASHINGTON —
Yon pòt pawòl Depatman Deta reponn kestyon VOA Kreyol te poze pa rapò ak desizyon Repiblik Dominikèn pran pou fèmen tout fwontyè li yo ak Ayiti.
Pòt pawòl la di: "Nap trake ak anpil kè sote anonse Gouvènman Repiblik Dominikèn fè ke li fèmen tout fwontyè terès, maritim ak ayeryen ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn apati 6 zè ET 15 Septanm."
Pòt pawòl Depatman Deta a ajoute: "fèmti fwontyè a agrave kriz imanitè a an Ayiti. Li gen enpak negatif tou sou ekonomi lokal yo epi sekirite a ni nan Repiblik Dominikèn, ni an Ayiti."
Pòt pawòl la fini pou di: "Nou lanse apèl bay otorite Ayisyen ak Dominiken yo pou yo jwenn yon solisyon pou kestyon sa a an tout ijans."