Konseye pou sekirite nasyonal Jake Sullivan di administrasyon an pwal santre atansyon sou pwoblèm tankou chanjman klima, efò pou restriktire dèt yo, ak lagè Ikrèn nan. Woumble a ap tanmen samdi sa a nan kapital End la New Delhi.

Sullivan di, **Nou espere somè G20 an pwal moutre ke gran ekonomi mondyal yo ka travay ansanm menm nan epòk ki chaje ak defi yo. Lè nou ale New Delhi, nou pwal konsantre sou èd pou peyi an devlopman yo, pwogrè pou nou fè sou prensipal priyorite yo pou pèp ameriken an, soti nan klima a pou rive nan teknoloji, e sou moutre angajman nou nan G20 nan yon fowòm ki ka – tankou m te di deja – pèmèt nou fè sa.**