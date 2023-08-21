Afrik di Sid: Reyinyon Brics Yo Ap Kòmanse Semèn Sa

Lidè nan blok ekonomik BRICS la, ki se Brezil, LaRisi, End, LaChin ak Afrik di Sid pwal fè yon reyinyon 3 jou nan distri finansye Sandton nan Joahannesbourg, kote prezans Premye-minis Xi Jinping pwal moutre aklè kapital diplomatik ke peyi li envesti nan blòk la pandan plis pase yon dizèn lane kòm mwayen pou satisfè anbisyon li.
Prezidan ris Vladimir Putin pwal parèt sou lyen video apre konsiderasyon ke vwayaj li nan Afrik di Sid ap konplike akoz yon manda arestasyon ke Tribinal Kriminèl Entènasyonal la te lanse kont li.
Prezidan brezilyen Luiz Inacio da Silva, Premye-minis endyen Narendra modi ak Prezidan Afrik di Sid Cyril Ramaphonsa, ap nan somè a ansanm ak Xi.