Depatman Deta Byen Akeyi Liberasyon Sitwayen Ameriken Gang Ayiti te Kidnape yo

Depatman Deta fè konnen Mèkredi "Lèzetazini byen akeyi liberasyon 2 sitwayen Ameriken gang te kidnape an Ayiti."

Yon pòt pawòl Depatman Deta a di pi gwo priyorite li se sekirite sitwayen Ameriken ki lot bò dlo.

Pòt pawòl la ajoute, "pa respè pou vi prive yo, nou pral pèmèt endividi yo pale pou pwòp tèt yo si e lè yo pare pou fè sa. Jan ou ka imajine sa, yo sot pase yon moman ki trè difisil o pwen'd vu fizik e mantal."

Pòt pawòl la di "nou eksprime apresyasyon nou pou patnè nou yo an Ayiti, ak ajans Ameriken kap travay ak Ayiti pou asistans yo te ba nou pou fasilite liberasyon Ameriken yo. "



Alix Dorsainvil ak pitit fi li te nan klinik òganizasyon charite Kretyen Le Roi nan Pòtoprens, le gang te mete men sou yo. Yo te pase preske 2 semen nan men gang yo anvan yo te jwenn liberasyon yo jodi Mekredi 9 Out la.



Mari Dorsainvil, ki tap travay kom enfimye nan klinik la, Sandro Dorsainvil mande moun pou yo pa chache kontakte ni madanm ni ni fanmi li paske yap eseye reprann yo te tray yo sot pase a.



Liberasyon 2 sitwayen Ameriken yo rive nan moman zak vyolans ak kidnapping yo ap ogmante an Ayiti.



Plizye milye moun te pran lari nan Kafoufey Lendi pou mande gouvenman an pran mezi pou kwape gang Ti Lapli a, kap teworize yo depi plizye semen.



Korespondan VOA nan Depatman Deta, Nike Ching kontribye a repotaj sa a