Xi ak Tebboune te fè reyinyon apre seremoni an, kote 2 lidè yo te dakò pou yo apwofondi koperasyon nan domèn tradisyonèl tankou enfrastrikti, materiel pétrochimik, minerè ak agrikilti, dapre sa televizyon leta Chinwa CCTV rapòte.
Apre reyinyon an, Lachin siyen yon gwo akò ak nasyon Afriken an nan domèn tankou syans ak teknoloji, telekominikasyon, devlopman dirab nan vil yo ak komès, toujou dapre CCTV.
Aljeri gen yon enpòtans estratejik pou Lachin akoz pozisyon li nan lanmè Mediterane a.
Relasyon ant Peken ak Fwon Liberasyon Nasyonal ki gouvène Aljeri a la depi nan fen ane 1950 yo, lè peyi sa a nan nò Afrik la t ap chèche endepandans li ak Lafrans.
Tebbourne vini Peken touswit apre yon vizit leta nan Larisi mwa pase a, kote li te mande Prezidan Ris Vladirmir Putin pou sipòte Aljeri pou l ka vin manm BRICS, yon gwoup mache ki ap moute, ki gen Brezil, Larisi, End, Lachin ak Afrik di Sid.