Putin di Larisi Manke Minisyon ak Dronn ki Gen Gwo Presizyon

Putin di pandan yon reyinyon sou lagè Ris la : "Li vin klè ke nou manke plizyè bagay : minisyon, gwo dronn ak presizyon, ak ekipman kominikasyon,"
"Nou gen kèk, men se pa nan kantite ke nou bezwen yo, malerezman".
Prezidan Larisi Vladimir Putin nan yon chita pale li te gen Madi bay presizyon sou ofansif militè a nan Ikrèn kote li ensiste anpil sou mank minisyon ak dronn presizyon nan asenal Larisi a.
Putin di pandan yon reyinyon sou lagè Ris la : "Li vin klè ke nou manke plizyè bagay : minisyon, gwo dronn ak presizyon, ak ekipman kominikasyon,"
"Nou gen kèk, men se pa nan kantite ke nou bezwen yo, malerezman".