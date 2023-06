Trump Plede Non Koupab Devan Tribinal Federal

Ansyen Prezidan Etazini Donald Trump plede non koupab Madi fas ak akizasyon kriminèl lajistis pote kont li pou di li te vyole lwa peyi a lè li te kenbe dokiman sekrè ki gen enfomasyon ki lye ak sekirite nasyonal peyi a apre li te kite pouvwa a. Yo akize l tou dèske li te bay responsab ki te eseye reprann dokiman sa yo manti.

Trump plede koupab devan Jij Jonathan Goodman nan tribinal federal Miami an. Sa pare chimen an pou yon batay legal ki pral dewoule pandan mwa kap vini yo, an menm tan lap mennen kanpay pou nominasyon a la prezidans pati Repibliken an pou eleksyon 2024 la. Ekspè yo di se taka yon ane ou plis, anvan pwosè a dewoule.

Odisyon an te dewoule dèyè pot femen. Yo pat kite kamera ni difizyon an dirèk. Ansyen asistan Trump la, Walt Nauta ap fè fas ak akizasyon tou, e li te konparèt devan tribinal la Madi.

Sa fe dezyèm fwa Trump ap vizite yon tribinal nan mwa ki sot pase yo. Nan mwad Avril la, li te plede non-koupab a akizasyon lajistis Nouyok lanse kont li an koneksyon ak lajan li te peye yon aktris film porno anba tab.