Onduras Louvri yon Anbasad nan Lachin

Medya Chinwa yo rapòte Onduras louvri yon anbasad nan Peken.
Mezi a vini apre peyi Amerik Santral la te vag sou relasyon ni ak Taiwan pou l te ka tabli relasyon diplomatik ak Lachin nan mwad Mas la.
Rezo televizyon ofisyel CCTV Lachin nan di Minis Afè Etranje Qin Gang ak tokay Onduryen li Enrique Reina te patisipe nan seremoni ouvèti anbasad la Dimanch maten.
Senbol 2 peyi yo, ki ranfòse lyen diplomatik yo te vini pandan vizit Prezidan Onduras la, Xiomara Castro te fe pandan 6 jou nan Lachin.
Anvan li te rive Peken, Castro te vizite katye jeneral Bank Nouvo Devlopman an nan Shanghai. Se peyi sou-devlope ki manm gwoup BRICS la ki tabli bank sa a. Gwoup la gen ladann Brezil, LaRisi, End, Lachin epi Afrik di Sid.