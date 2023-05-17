LaChin Pare Pou “Aji Ak Fòs pou Kraze Tout Mouvman Endepandans nan Taiwan

Plis kominikasyon ant lame Etazini ak lame Taiwan se yon “mouvman ki ekstrèmman move epi danjere,” se sa pòtpawòl Ministè Defans chinwa, Kolonèl Tan Kefei di nan yon kominike e nan video ke li poste sou entènèt.
Lame pou Liberasyon Pèp la an Chin kontinye ranfòse antrènman militè ak preparasyon e pwal kraze ak fòs nenpòt efò Taiwan pou deklare endepandans, ansanm ak efò lòt peyi pou yo antre nan zafè sa a, e li pwal defann ak fòs souverènte nasyonal ak respè pou teritwa nou,” se sa Tan deklare, kote li t ap pale de alye pi pwòch Taiwan nan, ki se Etazini.
LaChin reklame zile a ki gen 23 milyon abitan kòm pwòp teritwa li ke li vle mete anba kontwòl li palafòs si sa nesesè.
LaChin ki gen pi gran fòs lamarin nan mond la, djèt konba dènye modèl, ak yon kokenn asnal misil balistik, ap ogmante menas nan voye avyon ak bato de gè nan dlo ak espas nan alantou Taiwan.