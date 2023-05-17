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Politik

LaChin Pare Pou “Aji Ak Fòs pou Kraze Tout Mouvman Endepandans nan Taiwan

  • Serge Michel
资料照片：2022年11月22日，中国国防部发言人谭克非在柬埔寨暹粒举行的东盟国防部长会议举行的新闻发布会上。（美联社照片）

LaChin pare pou “aji ak fòs pou kraze tout mouvman endepandans nan Taiwan,” se sa lame li di madi, pandan Etazini, dapre nouvèl-yo, ap pare pou akselere lavant zam defans ak lòt asistans militè pou demokrasi ki ap gouvène tèt li a.

Plis kominikasyon ant lame Etazini ak lame Taiwan se yon “mouvman ki ekstrèmman move epi danjere,” se sa pòtpawòl Ministè Defans chinwa, Kolonèl Tan Kefei di nan yon kominike e nan video ke li poste sou entènèt.

Lame pou Liberasyon Pèp la an Chin kontinye ranfòse antrènman militè ak preparasyon e pwal kraze ak fòs nenpòt efò Taiwan pou deklare endepandans, ansanm ak efò lòt peyi pou yo antre nan zafè sa a, e li pwal defann ak fòs souverènte nasyonal ak respè pou teritwa nou,” se sa Tan deklare, kote li t ap pale de alye pi pwòch Taiwan nan, ki se Etazini.

LaChin reklame zile a ki gen 23 milyon abitan kòm pwòp teritwa li ke li vle mete anba kontwòl li palafòs si sa nesesè.

LaChin ki gen pi gran fòs lamarin nan mond la, djèt konba dènye modèl, ak yon kokenn asnal misil balistik, ap ogmante menas nan voye avyon ak bato de gè nan dlo ak espas nan alantou Taiwan.

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