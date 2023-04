Dalai Lama a Prezante Eskiz li Apre yon Videyo Montre l ap Bo Yon Tigason sou Bouch

Lidè spirityèl Tibè a, Dalai Lama a prezante eskiz li pou apre yon videyo montre lap bo yon timoun sou bouch. Moun kritike misye byen kritike pou sa.

Yon deklarasyon li pibliye sou sit ofisyèl wèb li di Dalai Lama a, ki gen 87 an regrèt ensidan an e li vle prezante eskiz li bay tigason an ak fanmi li epitou zanmi li atravè mond lan pou "domaj pawol li yo te ka koze".

Dalai Lama a tap reponn kestyon spektatè yo pandan yon odyans nan vil Dharamsala nan mwad Fevriye a - ki se vil kote lap vivi an egzil nan peyi End, lè yon tigason te mande l si l ka kwoke li. Apre li finn kwoke timoun nan, Dalai Lama a te mande tigason an bo l sou bouch epi "souse lang li". Tigason an pwojte lang li epi li vanse sou Dalai Lama a epi moun nan odyans la tonbe ri.