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Larisi

CPI Mete Yon Manda Arestasyon Dèyè Putin Pou Krim Lagè nan Ikrèn

Prezidan Ris Vladimir Putin pandan yon rankont sou devlopman sosyal ak ekonomik nan Krime ak Sevastopol, pa videyo-konferans nan Kremlen an, Moskou, Larisi, 17 Mas 2023.

Tribinal Kriminèl Entènasyonal (CPI ) lanse yon manda d'arè pou Prezidan Ris Vladimir Putin pou krim lagè ak patisipasyon li nan kidnaping ki fèt sou timoun Ikrenyen yo.

Tribinal la di nan yon deklarasyon li pibliye ke Putin "responsab swadizan pou krim lagè ak depòtasyon ilegal popilasyon (timoun) ak transfè ilegal popilasyon (timoun) ki soti nan zòn ke Larisi okipe nan Ikrèn pou voye yo nan Federasyon Ris la.

Li pibliye yon manda d'arè Vandredi tou pou Maria Alekseyavna Lvova-Belova - ki se Komisè dwa Timoun Biwo Prezidans Federasyon Ris la ke li akize pou menm krim yo.

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