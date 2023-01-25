Direktè IAEA Rafael Grossi Pwal Vwayaje nan Iran

Alatèt ajans Nasyon Zini ki ap swiv aktivite nikleyè a fè konnen li pwal vwayaje nan Iran, nan mwa k ap vini an ak espwa pou relanse akò 2015 ki te chache redui aktivite nikleyè Iran yo.

Direktè-jeneral Ajans Entènasyonal Enèji Atomik, Rafael Grossi, ki t ap pale madi nan Briksèl devan kèk manm sou-komite pou sekirite ak defans nan Palman Inyon Ewòp la, di Repiblik Islamik la pwodui 70 kilogram iranyòm ke li anrichi jiska 60 pousan, anplis de mil kilogram ke li anrichi jiska 20 pousan, ki « se ase materyèl nikleyè pou fabrike plizyè zam nikleyè – men li pako ka fè youn pou kounyea. »

Nivo rafinman iranyòm pou fè zam nikleyè a, dapre ekspè-yo, se 90 pousan. Men Grossi di gwo pil iranyòm anrichi ke Iran genyen an pa vle di li gen ase pou zam nikleyè.

Grossi di tou Ajans Entènasyonal Enèji Atomik la ki gen ti non ann angle IAEA pa swiv ankò pwogram nikleyè Iran an paske rejim nan dekonekte 27 nan kamera ke ajans la te enstale nan sit nikleyè ke li deklare yo.

Iran ak 6 pwisans nikleyè, pami yo Grand Bretay, LaChin, LaFrans, Almay, LaRisi ak Etazini, te siyen Plan Daksyon Global ki te mete restriksyon sou pwogram nikleyè Iran an pou li ka jwenn yon soulajman nan sanksyon ke Etazini ak lòt peyi te mete sou li.