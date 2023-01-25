Mwayen Oryan
- Serge Michel
Direktè IAEA Rafael Grossi Pwal Vwayaje nan Iran
Alatèt ajans Nasyon Zini ki ap swiv aktivite nikleyè a fè konnen li pwal vwayaje nan Iran, nan mwa k ap vini an ak espwa pou relanse akò 2015 ki te chache redui aktivite nikleyè Iran yo.
Direktè-jeneral Ajans Entènasyonal Enèji Atomik, Rafael Grossi, ki t ap pale madi nan Briksèl devan kèk manm sou-komite pou sekirite ak defans nan Palman Inyon Ewòp la, di Repiblik Islamik la pwodui 70 kilogram iranyòm ke li anrichi jiska 60 pousan, anplis de mil kilogram ke li anrichi jiska 20 pousan, ki « se ase materyèl nikleyè pou fabrike plizyè zam nikleyè – men li pako ka fè youn pou kounyea. »
Nivo rafinman iranyòm pou fè zam nikleyè a, dapre ekspè-yo, se 90 pousan. Men Grossi di gwo pil iranyòm anrichi ke Iran genyen an pa vle di li gen ase pou zam nikleyè.
Grossi di tou Ajans Entènasyonal Enèji Atomik la ki gen ti non ann angle IAEA pa swiv ankò pwogram nikleyè Iran an paske rejim nan dekonekte 27 nan kamera ke ajans la te enstale nan sit nikleyè ke li deklare yo.
Iran ak 6 pwisans nikleyè, pami yo Grand Bretay, LaChin, LaFrans, Almay, LaRisi ak Etazini, te siyen Plan Daksyon Global ki te mete restriksyon sou pwogram nikleyè Iran an pou li ka jwenn yon soulajman nan sanksyon ke Etazini ak lòt peyi te mete sou li.
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- Jacquelin Belizaire
Benjamin Netanyahu Rankontre Konseye Lamezonblanch sou Sekirite Nasyonal, Jake Sullivan
Relasyon Etazini ak Izraèl ekspoze nan yon rankont Konseye Prezidan Biden nan sou kesyon sekirite Jake Sullivan ak prezidan ak premye minis Izrael.
- Serge Michel
Iranyen-Ameriken Siamak Namazi Lanse Yon Grèv Grangou pou 7 jou
Iranyen-Ameriken Siamak Namazi lanse yon grèv grangou 7 jou pou atire atansyon sou ka li ki ap boule prizon depi kèk tan nan Iran, e l ap mande Prezidan Etazini Joe Biden pou mennen tounen lakay tout Ameriken ki nan prizon nan Iran.
Namazi te jwenn arestasyon li an 2015 epi kondanasyon pou sa Etazini ak Nasyon Zini di ki sete fo akizasyon espyonaj.
Li lanse apèl jodia sou fòm yon lèt pou Biden, ke avoka ki ap defann Namazi, Jared Genser, pibliye nan dat ki fè 7èm anivèsè yon antant kote Iran te lage 5 Ameriken, pou Etazini ka fè gras 7 Iranyen. Boukantay la te fèt ansanm ak aplikasyon akò nikleyè Iran an, lè Biden te vis-prezidan.
Li di, « Lè administrasyon Obama a te lage lòt sitwayen ameriken ki te ann otaj nan Iran, 16 Janvye 2016, gouvènman ameriken an te pwomèt fanmi mwen ke mwen t ap tounen lakay san danje nan kèk semèn. Eben 7 lane apre e sou yon 2èm prezidan apre sa, me mwen ki rete nan kalòj nan prizon Even nan Teheran.”
Afganistan: 5 Moun Mouri Apre yon Moun Swiside Tèt Li Devan Papòt Ministè Afè Etranjè a
5 Moun pèdi lavi yo nan Kaboul apre yon sispèk te swiside tèt li devan antre Ministè Afè Etranjè a.
Khalid Zadran ki se pòt pawòl lapolis Kaboul la te fè yon deklarasyon kote li te bay bilan atak sila a:
"Gen yon eksplozyon ki fèt jodi a nan papòt Ministè Afè Etranjè a kote moun nan tap eseye antre e fòs sekirite yo te idantifye li - apre sa li te touye tèt li. Gen 5 sivil ki mouri nan atak la e yon kantite lòt soti blese".
Iran: Inyon Ewopeyen an Gen Anpil Kè Sote Apre 2 Moun Yo te Arete Jwenn Ekzekisyon
Inyon Ewopeyen an deklare denonse ekzekisyon Mohammad Mehdi Karami ak Seyyed Mohammad Hosseini, 2 prizonye ke lajitis te kondane a lanmò an koneksyon avèk manifestasyon ki ap kontinye nan peyi Iran.
Inyon Ewopeyen an, ki denonse sa li dekri tankou yon "nouvo siy represyon vyolan manifestasyon yo".
Yon lòt fwa ankò yo mande otorite Iranyen yo pou yo imedyatman mete yon fen nan pratik sa a kote y ap egzekite manifestan " epi pou yo mande pou anile "dènye kondanasyon lanmò kont plizyè lòt manifestan."