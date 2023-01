Larisi Di Li Pran Yon Vilaj Nan Lès Ikrèn

Dapre analis militè tank sa yo ke Ikrèn ap mande pa pral pote twòp rezilta nan yon lagè ki deja dire prèske 11 mwa.

Yon pòtpawòl Ministè Defans Ris te di Vandredi ke yo te libere yon vilaj nèf kilomèt nan sid Bakhmut .

Jiska prezan AFP pa ka verifye reklamasyon sila , epi ofisyèl Ikrenyen pa fè okenn kòmantè imedya sou reklamasyon an.

Yon analis nan enstitisyon Chatham House nan Lond te di ke sitiyasyon an nan sou chan batay yo an Ikrèn se "enkonklizif" ak yon avanse ke fòs Ris espere fè pandan sezon prentan an. Li di Associated Press ke lagè a "toujou delika".