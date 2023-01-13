Lajitis Kondane Òganizasyon Trump lan Pou Fwod Fiskal, Epi Mande l Peye $1.6 Milyon Amann

Nan yon deklarasyon, Komisè Gouvènman Manhattan la fè konnen ke lajistis nan New York kondane biznis fanmi ansyen Prezidan Ameriken Donald Trump, Trump Organization, pou pou fwod finansye ak taks. Biznis la gen pou li peye yon amann ki evalye jiska $1.6 milyon nan New York vandredi .
Otorite yo te jije Trump Organization pou evazyon taks ak falsifikasyon deklarasyon enpo, an patikilye ak objektif pou kache ki kantite lajan ke yo te fè.
Donald Trump kandida pou jwenn nominasyon Pati Repibliken an pou eleksyon prezidansyèl 2024 yo.