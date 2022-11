Qatar di ant '400 ak 500' Travaye Mouri Pandan Konstriksyon pou Mondyal la

Federasyon Foutbòl Etazini an pibliye yon foto drapo nasyonal Iran an sou rezo sosyal yo pandan yon peryòd brèf, san anblèm Repiblik Islamik la.

Federasyon an dekri desizyon pou fè sa tankou yon siy sipò pou manifestan yo an Iran anvan match 2 peyi yo pral jwe Madi nan Mondyal Foutbòl Qatar la. Federasyon an di nan yon deklarasyon li pibliye Dimanch ke li te deside pa pibliye foto drapo ofisyèl Iranyen an sou rezo sosyal ofisyèl li yo pou montre "sipò pou fanm an Iran kap goumen pou dwazimen de baz yo."

Mezi sa a vini nan moman gen manifestasyon nasyonal an Iran kote manifestan yo defye gouvènman teyokrat Teheran an.