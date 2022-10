Brezil: Bolsonaro ak Lula da Silva Boukante Akizasyon

Prezidan ki sou pouvwa a, Jair Bolsonaro ak advèsè li nan goch la, ansyen Prezidan Luiz Inacio Lula da Silva, te boukante akizasyon kote len akize lòt pou kòripsyon ak manti pandan deba a ki te dire lontan.

Bolsonaro te atake Lula sou kesyon eskandal kòripsyon ki te blayi nan Pati Travayè-a ki se pati ansyen prezidan an pandan li te nan tèt peyi a soti an 2003 pou rive an 2010, sa ki te lakoz tribunal kondane Lula anba akizasyon ke li te pran lajan anba tab an 2017, e Lula li menm te atake Bolsonaro pou jan li te reponn pandemi Covid-19 la ki te pran lavi 680-mil Brezilyen.

Lula te jwenn kondanasyon an 2017 poutèt li te aksepte lajan anba tab e te pran prizon nan ane apre a, sa ki te diskalifye li pou eleksyon 2018 la.