Responsab Biwo Dwa Moun l-ONU Kondane Koukou-Wouj Vyolan Fòs Sekirite Iran yo Fè nan Manifestasyon yo Responsab biwo dwa moun nan l-ONU kondane koukou-wouj vyolan fòs sekirite Iran yo dèyè manifestan ki move kou kong akoz lanmò yon jèn dam ke otorite yo te akize kòmkwa li pa te konfòme li ak regleman estrik sou jan medam dwe abiye nan Iran. Manifestasyon te pete nan 15 pwovens peyi a apre lanmò Mahsa Amini anba men lapolis. Se nan dat 13 Septanm sa ki rele lapolis moralite te arete l poutèt li pa ta ranje vwal li sou tèt li kòmsadwa. Biwo l-ONU pou Dwa Moun fè konnen li difisil pou jwenn chif ekzat sou kantite manifestan ke fòs sekirite yo nan Iran ta touye, blese oubyen arete. Se akoz restriksyon sou telekominikasyon. Laprès leta mete kantite moun ki tonbe yo nan 41. Sepandan, dapre pòtpawòl l-ONU Ravina Shamdasani, òganizasyon non-gouvènmantal (ONG) k ap swiv sityasyon an rapòte plis moun ki pèdi lavi yo. Li di ke yon sous ke li ka fè konfyans rapòte 76 ka lanmò, pami yo fanm ak timoun.









Gad Revolisyonè Iran Deklanche yon Vag Atak Drone Gad Revolisyonè Iran an ki gen anpil pouvwa deklannche lendi yon vag atak drone ak pyès kanno ki vize sa Iran kalifye kòm baz Kurd separatis iranyen nan nò Irak, dapre sa yon ajans nouvèl semi-ofisyèl rapòte. Se 2èm ofansiv konsa pa lòt bò fwontyè depi samdi, nan moman kote Iran ap goumen pou kontwole manifestan depi lanmò yon dam Kurd ki te gen 22 lane, ke lapolis moralite nasyon an te arete. Yon reprezantan youn nan gwoup separatis yo nan Irak ke atak la te vize a – atak ki te frape zòn Sidikan nan rejyon nò Irak ke Kurd ap dirije – fè konnen pa gen moun ki viktim. « Jodi-a se 3 fwa, Repiblik Islamik Iran-an bonbade flan Mòn Halgurd kote fòs nou yo baze, » se pawòl Atta Nasir, yon manm komite santral Komala, yon pati opozisyon kurd ke Iran te ekzile. Li te pale ak ajans nouvèl Associated Presse etan nan katye jeneral pati a toupre fwontyè Iran-Irak-la.









Teheran Akize Grand Bretay ak Nòvèj Deske Yap Foure Bouch Nan Zafè Peyi Iran Teheran reponn Grand Bretay ak Nòvèj deske, dapre li, peyi sa yo antre bouch yo nan zafè Iran e daprezavwa yo bay repòtaj, li di, ki moutre yo se lènmi peyi a nan rebelyon k ap dire nan Iran an. Sa ki te deklannche rebelyon sa a se lanmò yon jèn dam ki te anba men lapolis moralite peyi a poutèt li pa te pote vwal li kòmsadwa, dapre sa ajans nouvèl semi-ofisyèl IRNA rapòte dimanch. Ministè Afè Etranjè Iran an te konvoke anbasadè Grand Bretay ak Nòvèj samdi a pou ba yo mesaj pwotestasyon gouvènman an. Teheran pale de « karaktè rayisab » ki parèt nan laprès an lang peyi-a, lang perse, pandan li plenyen bay diplomat Nòvèj la sou pozisyon prezidan palman peyi sa a tankou li ta vle entèvni nan Iran, lè dirijan sa a te moutre sipò pou manifestan yo sou Twitter. Jake Sullivan, konseye sekirite nasyonal Prezidan Etazini Joe Biden, di nan pwogram chèn televizyon ABC « This Week, » dimanch, ke manifestasyon nan Iran yo « reflete kwayans anpil moun ke manifestan yo merite pou peyi a respekte diyite yo ak dwa yo » e ke Etazini sipòte yo.









Chanselye Alman an Ale Arabi Saoudit pou Eseye Jwenn Lòt Alye Pou Rezoud Kriz Gaz la Chanselye Alman an Olaf Scholz te fè yon vizit nan Arabi Saoudit Samdi, pou eseye jwenn yon lòt alye nan sektè enèji la. Misye Scholz, te akonpaye nan reyinyon sa ak yon gwo delegasyon ki reprezante anpil sektè ekonomik, e li te rankontre ak Prens Mohammed bin Salman. Menm jan ak prezidan fransè a Emmanuel Macron ak ansyen premye minis britanik Boris Johnson, misye Scholz te fè vwayaj sa a nan mitan yon gwo mache prese ki genyen pou jwenn nouvo founisè pou konpanse pou livrezon gaz Ris la ki preske pa disponib pou yo. Scholz di wayaj sa yo, li fè nan 3 peyi nan rejyon an, "jwe yon wol enpòtan", ki ta ka bay bon rezilta epi debouche sou akò pou Almay ka jwenn gaz natirèl. Yon konseye Mesye Scholz di: "Nou pral finalize pwopozisyon anbisye sa". Li pa bay plis presizyon. Anvan Misye Scholz te kite Arabi Saoudit, li te pale ak jounalis Alman yo sou "relasyon ekonomik ak politik ke Almay genyen depi lontan" ak Riyad.