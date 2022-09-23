Nan l-ONU, manm yo nan Konsèy Sekirite l-ONU an kondane LaRisi jedi deske l ap fè yon pi gwo gè nan Ikrèn, e yo kritike mobilizasyon plis twoup, ak menas Prezidan Vladimir Putin pou li sèvi ak zam nikleyè.
« Chak manm konsèy la ta dwe voye yon mesaj klè pou di menas nikleyè sa yo dwe sispann touswit, » se pawòl Sekretè Deta Etazini Anthony Blinken nan yon sesyon espesyal minis afè etranjè yo nan konsèy la pandan woumble Asanble Jeneral la ki fèt chak ane ap dewoule.
« Se yon gè pou aneksasyon. Yon gè pou konkèt, » se Sekretè Afè Etranjè Grand Bretay James Cleverly ki pale konsa.