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Larisi

Konsèy Sekirite l-ONU an Kondane LaRisi

Minis Afe Etranje Ris la Sergey Lavrov pran la pawol pandan yon rankont wo nivo Konsey Sekirite Nasyonzini pou diskite sou Ikren, Jedi 22 Sept. 2022

Nan l-ONU, manm yo nan Konsèy Sekirite l-ONU an kondane LaRisi jedi deske l ap fè yon pi gwo gè nan Ikrèn, e yo kritike mobilizasyon plis twoup, ak menas Prezidan Vladimir Putin pou li sèvi ak zam nikleyè.

« Chak manm konsèy la ta dwe voye yon mesaj klè pou di menas nikleyè sa yo dwe sispann touswit, » se pawòl Sekretè Deta Etazini Anthony Blinken nan yon sesyon espesyal minis afè etranjè yo nan konsèy la pandan woumble Asanble Jeneral la ki fèt chak ane ap dewoule.

« Se yon gè pou aneksasyon. Yon gè pou konkèt, » se Sekretè Afè Etranjè Grand Bretay James Cleverly ki pale konsa.

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