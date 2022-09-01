Scholz: 'Gorbachev Mouri Nan Moman Demokrasi Ap Pran Gwo Frap nan Larisi'

Chanselye Alman an Olaf Scholz salye memwa Mikhail Gorbachev, e li ensiste ke lanmò ansyen lidè a vini "nan yon moman kote demokrasi echwe lap pran gwo frap nan Larisi".
Olaf Scholz te deklare "Li te mouri nan yon moman kote non sèlman demokrasi te echwe nan Larisi - e yo pa dekri sitiyasyon aktyèl peyi sa a, li pa ka dekri - men lè Larisi ak Prezidan Ris (Vladimir) Putin bay demokrasi yon gwo kou an Ewòp lè li te lanse yon lagè kont yon peyi vwazen li Ikrèn.
Sa a se plis rezon ki fè nou panse ak Mikhail Gorbachev."