Trajedi sou Trajedi nan Eta Pennsilvani, Pati Lès Etazini

Vil Berwick, nan Eta Pennsilvani, kote yon maraton pou ranmase lajan ki t ap dewoule samdi pase a pou fanmi ak viktim yon dife ki te pran nan yon kay pi bonè nan mwa a, tounen anplasman yon lòt trajedi. Vrèmanvre, yon machin t al fonse sou foul ki t ap patisipe nan maraton an: li touye yon moun tandiske li blese 17 lòt, dapre sa otorite yo fè konnen.

Chofè machin nan te prese pran direksyon yon vil vwazen ki rele Nescopeck, toujou nan Pennsilvani, kote li bat yon fanm jiskaske li touye manmzèl, anvan lapolis te rive arete misye. Objektif maraton lajan an sete pou ede fanmi k ap sibi konsekans dife a ki te pran nan dat 5 out pase a nan vil Nescopeck kote li te touye 10 moun –pami yo genyen paran yon ponpye, Harold Baker, ki te prese reponn apèl pou l t al arete atakan an pandan misye t ap bat fi a.

Ponpye Baker di jounal The New York Times li gen fanmi ki te blese nan anplasman kote maraton an t ap dewoule a --pami yo gen yon bèlfi li (madanm yon pitit gason l) tandiske yon matant li te mouri sou plas.

Lapolis arete nèg yo sispèk kòm reponsab ensidan tèrib samdi yo; men yo poko pibliye non misye. Otorite yo fè konnen yo poko konsidere li kòm yon sispèk nan dife ki te boule kay la.