Macron Siyen Dokiman Pou Fenlann ak LaSyèd Antre nan L'OTAN

Prezidan Franse Emmanuel Macron te siyen Samdi, nan non peyi a, dokiman pou ratifikasyon pou Fenlann ak LaSyèd antre nan Òganizasyon Trete Nò Atlantik, ki te adopte pa Palman an fransè nan dat 2 Out ki sot pase a.

"Chwa souveren sa a nan Fenlann ak Syèd, 2 patnè Ewopeyen, pral ranfòse sekirite yo an fas a menas aktyèl la nan katye imedya yo epi yo pral fè yon kontribisyon enpòtan, bay kapasite yo nan de patnè sa yo, nan pwèstans kolektif la ak nan pozisyon nou an. Sekirite Ewopeyen an," Pale Elysée a te di Samdi.

Syèd ak Fenlann renonse netralite tradisyonèl yo akòz envazyon Ris la nan Ikrèn.

De peyi yo bezwen ratifikasyon 30 eta manm òganizasyon an pou yo benefisye de pwoteksyon atik 5 Konstitisyon Òganizasyon Trete Nò Atlantik la nan ka yon atak.

Yon manm nan Alyans Atlantik la, Latiki sepandan menase pou l "bloke" pwosesis la, e li akize de peyi Skandinav yo de byenveyans anvè Pati Travayè Kurdistan an (PKK) ak alye li yo ke Ankara konsidere kòm òganizasyon teworis.