Lèzetazini te deklare plizyè fwa ke li te fè yon "òf sibstansyèl" pou jwenn liberasyon 2 Ameriken yo te arete nan Larisi: jwèz baskètbòl Brittney Griner ak yon ansyen sòlda Ameriken, Paul Whelan.
Daprè medya Ameriken yo, yo ap eseye twoke 2 sitwayen ameriken sa yo pou yon trafikan zam Ris ki nan prizon Ozetazini. Misye rele Viktor Bout, e moun nan lari rele'l "machann lanmò a".
Bout te jwenn arestasyon l nan Thailand an 2008 e l li ap pase yon santans 25 an prizon Ozetazini.
"Diskisyon pou yo twoke prizonye yo ap mache atravè mwayen ke 2 prezidan yo te chwazi " se sa direktè depatman Amerik di Nò nan Ministè Afè Etranjè Ris la, Alexander Dartchiev, te deklare.