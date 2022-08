Ikrèn: Destriksyon 9 Avyon Konba Larisi so yon Baz Ayeryèn sou Prèskil Kore a

Nan Ikrèn, aviyasyon militè peyi a fè konnen 9 avyon de gè Larasi detrui madi 9 out la nan kèk gwo eksplozon ki fèt nan yon baz ayiryèn ki sou Preskil Krime a, yon prèskil Larisi te sezi an 2014. Plizyè èdtan apre gwo ekspozyon sa yo, Prezidan ikrenyen an, Volodimyr Zelenskyy, semantè li pral repran Krime nan men Larisi.

Gouvènman an nan Kyèv pa ale jiska reklame responsablite pou eksplozyon yo ki rive sou baz ayeryèn Saki a, menm lè li pase Larisi nan betiz poutèt li di se pa vre, pa t gen okenn atak. Vrèmanvre, Moskou pretann se minisyon ki te pran dife sou baz la epi yo eksploze, sa ki koze lanmò yon moun tandiske 13 lòt pou pi piti blese.

Kèk nan prensipal medya ameriken yo –tankou The New York Times ak The Washington Post- site kèk otorite ikrenyen yo pa idantifye ki ta di kòmkwa se fòs militè Kyèv yo ki te lanse yon atak sou baz la sou kòt lwès Krime; men yo pa bay detay. New York Times fè konnen sous ki pale avèk li a pa t vle presize ki tip zam ki koze eksplozyon yo, men li ajoute, “se yon aparèy totalman fabrike nan Ikrèn ki te sèvi nan atak la.”

Konseye prezidansyèl ikrenyen, Oleksiy Arestovych, ki t ap abòde dosye a madi, deklare sa ki pwovoke eksplozyon yo se oubyen zam long pòte ki te fabrike nan Ikrèn, oubyen se rezilta atak geriya k ap opere nan Krime. Anplasman baz la, ki sitiye sou yon distans omwen 200 kilomèt ak pati Ikrenyen ki pi pre a, twouve li twò lwen pou se misil Lèzetazini bay Ikrèn yo ki ta frape li.