Taliban Kondane Frap ak Drone ki Touye Chef al-Qaida a

Prens Charles, eritye kouwòn Britanik la, te aksepte yon don yon milyon liv (1.21 milyon ero) pou fondasyon li a nan men fanmi bin Laden nan, dapre sa jounal Sunday Times rapòte.

Plizyè nan konseye li yo te ap sipliye l pou fondasyon an pa aksepte peman sa a nan men fanmi Oussama bin Laden ke yo akize ki nan tèt atak teworis 11 septanm 2001.

Manm fanmi Oussama bin Laden nye li. Otorite Britanik yo pa sispèk yon ofans posib, men gen enfòmasyon ki fè konnen gen yon atansyon spesyal kont fondasyon Prince Charles ki anba envestigasyon lapolis ki lanse nan mwa fevriye.

Ankèt sa a gen pou objektif pou detèmine si don yo te bay Fondasyon Prince Charles yo te rekonpanse ak tit onorè epi yo te itilize pou sipòte yon demann pou natiralizasyon yon biznisman Saoudyen ki rele Mahfouz Marei Mubarak ben Mahfouz.

Akò a sou donasyon yon milyon liv soti nan patriyach fanmi Saoudyen an, Bakr bin Laden (demi-frè Oussama) ak frè l 'Shafik.

Ian Cheshire, prezidan fondasyon an, di ke tout 5 administratè yo te aksepte don an nan moman an.

Misye Mahfouz, ki demanti tout sa ki mal, yo di li te bay gwo kantite lajan nan pwojè restorasyon. Michael Fawcett te demisyonen an Novanm 2021.