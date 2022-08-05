Mwayen Oryan
- Serge Michel
Taliban Kondane Frap ak Drone ki Touye Chef al-Qaida a
Nan Afganistan, Taliban an kondane mèkredi frap ak drone ki touye chef al-Qaida ki te nan mawon Ayman al-Zawahiri nan Kaboul pandan wikenn-nan, men li di ke yo te toujou pa gen okenn enfòmasyon sou moun ke atak-la te vize-a e li renouvle detèminasyon Taliban pou konbat aktivite teworis.
Abdul Salam Hanafi, 2èm vis premye-minis Taliban, te pale konsa ak jounalis nan kapital Afganistan-an nan sa ki te premye reyaksyon dirijan islamik-yo pou asasinay mastèbrenn teworis-la, apre Prezidan Etazini Joe Biden te konfime lanmò-a lendi swa.
Prezans Zawahiri nan yon katye deluks nan Kaboul parèt kòm yon kou ki imilye Taliban, ki te sezi pouvwa-a sa gen prèske yon lane e ki ap chache lejitimite entènasyonal pou rejim-li-a.
See all News Updates of the Day
Gaza: 4 Viktim Pami yo Timoun ak yon Lidè Jihadis, nan Operasyon Fòs Izrayelyen yo
4 moun pèdi lavi yo nan yon operasyon fòs Izrayelyen yo te mennen nan Gaza vandredi.
Ministè Sante Piblik la nan anklav la ak òganizasyon Jihad Islamik la rapòte atak Izrayelyen an lakoz yon timoun pami viktim yo epi tou gen yon lidè jihadis ki rive pèdi lavi li.
Ministè sante a te di: "Kantite viktim yo te monte a 4, sa ki gen ladan yon ti fi 5 an.
"Yon lidè gwoup ame Palestinyen Jihad Islamik te anonse lanmò youn nan lidè li yo nan vil Gaza," Ministè a fe konnen.
Dosye Nikleyè Iranyen: Robert Malley Vwayaje Vyèn pou Rekòmanse Chita Pale
Anvwaye Ameriken Robert Malley anonse mèkredi li pral nan Vyèn pou l rekòmanse diskisyon yo sou pwoblèm nikleyè Iranyen an.
Diskisyon pral fèt sou baz konpwomi avèk chèf diplomasi ewopeyen an, Josep Borrell, te pwopoze. Li ajoute nan yon tweet ki anonse vwayaj la:
"Atant nou yo mezire; men Etazini byen akeyi efò Inyon Ewopeyen an ap deplwaye epi li parye ak konfyans ke n ap jwenn yon akò,"
Fanmi Bin Laden Bay Fondasyon Prens Charles la 1 Milyon £ Liv Sterling
Prens Charles, eritye kouwòn Britanik la, te aksepte yon don yon milyon liv (1.21 milyon ero) pou fondasyon li a nan men fanmi bin Laden nan, dapre sa jounal Sunday Times rapòte.
Plizyè nan konseye li yo te ap sipliye l pou fondasyon an pa aksepte peman sa a nan men fanmi Oussama bin Laden ke yo akize ki nan tèt atak teworis 11 septanm 2001.
Manm fanmi Oussama bin Laden nye li. Otorite Britanik yo pa sispèk yon ofans posib, men gen enfòmasyon ki fè konnen gen yon atansyon spesyal kont fondasyon Prince Charles ki anba envestigasyon lapolis ki lanse nan mwa fevriye.
Ankèt sa a gen pou objektif pou detèmine si don yo te bay Fondasyon Prince Charles yo te rekonpanse ak tit onorè epi yo te itilize pou sipòte yon demann pou natiralizasyon yon biznisman Saoudyen ki rele Mahfouz Marei Mubarak ben Mahfouz.
Akò a sou donasyon yon milyon liv soti nan patriyach fanmi Saoudyen an, Bakr bin Laden (demi-frè Oussama) ak frè l 'Shafik.
Ian Cheshire, prezidan fondasyon an, di ke tout 5 administratè yo te aksepte don an nan moman an.
Misye Mahfouz, ki demanti tout sa ki mal, yo di li te bay gwo kantite lajan nan pwojè restorasyon. Michael Fawcett te demisyonen an Novanm 2021.
Prezidan Ris la Vladimir Putin rankontre lidè Iranyen ak Tirk nan jefò pou ranfòse relasyon Moskou ak peyi nan rejyon an
Prezidan Ris la Vladimir Putin rankontre lidè Iranyen ak Tirk nan jefò pou ranfòse relasyon Moskou ak peyi nan rejyon an. Se 2èm vwayaj lidè Ris la fè aletranje depi peyi l te anvayi Ikrèn nan fen fevriye 2022 a