Lamezonblanch Konvoke Anbasadè Lachin nan Washington

Kirby di ke Qin Gang te konvoke apre demonstrasyon fòs "pwovokatif" militè Chinwa yo ap fé nan rejyon an repons a vizit Prezidan Chanm depite Ameriken an, Nancy Pelosi, nan Taiwan.
Li pa presize kiyès ki te resevwa anbasadè a.
"Nou kondane operasyon militè Lachin nan, ki irèsponsab e ki kontrè ak objektif tan lontan nou an pou kenbe lapè ak estabilite nan Taiwan," pòtpawòl la te di.
"Nou te pale klè ak anbasadè a ke aktivite Peken yo bay gwo kè sote pou Taiwan, pou nou menm ak pou patnè nou yo atravè mond lan.
Lèzetazini pa rekonèt endepandans Taiwan pandan y ap sipòte dwa zile a pou l rete eta demokratik.
"Nou te fè konnen tou ke Etazini te pare pou tout sa Lachin te chwazi fè," li te deklare.