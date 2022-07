2 Ansyen Fonksyonè Lamezonblanch ka Temwaye Devan Komisyon Chanm dè Reprezantan

2 ansyen fonksyonè Mezon Blanch ka temwaye jedi k ap vini an devan komisyon Chanm Reprezantan k ap mennen ankèt sou atak 6 Janvye a nan Capitol la, pandan panèl la ap ekzaminen sa Donald Trump t ap fè lè sipòtè li yo te anvayi Capitol la, dapre yon moun ki abitye ak plan sa yo.

Matthew Pottinger, ansyen asistan konseye sou sekirite nasyonal, yon ansyen manm ekip laprès Mezon Blanch, ka temwaye, dapre moun sa a ki pa te gen otorizasyon pou pale sou kesyon an an piblik e ki te mande pou non li pa site. Pottinger ak Matthews, yo tou le 2 te demisyonnen touswit apre revòlt 6 Janvye 2021 an ki te entèwonp travay kongrè a ki t ap sètifye viktwa Prezidan Joe Biden.

Depozisyon ki te fèt anvan sa te rapòte ke Mezon Blanch te tèt-anba jou sa a pandan fonksyonè yo t ap soupriye prezidan an pou l fè dechoukè yo ale. Men li te tann plis pase 3 zèd-tan pou l fè sa, e gen yon pakèt kesyon ki pako gen repons sou sa li t ap fè ak sa li t ap di lè vyolans la t ap dewoule a.