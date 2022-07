Iran: Vis-Anbasadè Wayòm Ini an Anba Akizasyon Espyonaj Televizyon leta nan Iran fè konnen mèkredi a, Gad Revolisyonè paramilitè peyi a akize vis-anbasadè Wayòm Ini an ak lòt etranje ki nan peyi a de espyonaj e ke yo te pran echantiyon tè nan zòn militè kote yo pa gen dwa antre. Ajans nouvèl peyi a IRNA rapòte ke etranje yo te jwenn arestasyon yo men li pa di ki lè. Biwo Wayòm Ini pou Etranje a demanti byen vit ke yo te arete diplomat li, e li kalifye nouvèl sa a kòm "100 pousan fo". Televizyon leta Iran te moutre video kote, li di, etranje t ap kolekte echantiyon tè pandan drone t ap swiv yo. Tanpèt akizasyon an vini apre tansyon yo ogmante sou kesyon Teheran k ap arete etranje, e sou travay nikleyè li k ap vanse rapid, pandan chita-koze pou resisite akò nikleyè istorik 2015 la rete bloke.



Iran arete yon pakèt moun ki soti ann Ewòp nan mwa ki pase yo, pami yo 2 Franse ak yon touris ki soti an Swèd, pandan l ap chache mete l nan pozisyon pou li gen fòs nan negosyasyon yo.









Fanmi Shireen Kondane Deklarasyon Ameriken Fè pou di li pa Posib pou Detèmine Ki Fos ki te Tire Jounalis la Fanmi jounalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh te di Lendi ke yo te "fache" apre Etazini te rapòte ke li pa posib pou detèmine kiyès zam ki fos ki te touye jounalis la. "Avèk anons Depatman Deta fè jodi a --jodi 4 jiyè, pa mwens -- nou kondane deklarasyon sa apre otorite yo di yo paka detèmine ki zam ki fos ki te touye jounalis la." On lòt kote Komisyonè Dwamoun Nasyonzini konkli ke jounalis palestinyen-amerikèn Shireen Abu Akleh, ki te mouri 11 me pase a, te tonbe anba koup zam fòs defans Izrayelyen yo.









Nasyonzini Ankouraje Taliban Pou yo Fè Menm Jan ak Lòt Peyi Mizilman yo Nasyonzini mande taliban yo pou yo enspire de fason lòt peyi Mizilman yo bay medam yo libète nan sosyete a. Li ankouraje yo pou yo respekte dwa fanm yo nan peyi a. Menm jan ak Michelle Bachelet, plizyè diplomat ki soti nan tout kote nan mond lan te mande Taliban yo pou yo garanti dwa fanm yo nan peyi a, nan yon deba ijan ki te fèt nan Konsèy dwa moun nan Nasyonzini sou demand peyi Inyon Ewopeyen yo. Anbasadè fransè Jérôme Bonnafont di: "Pap ka gen okenn solisyon politik san respè dwa fanm afgan yo". Plizyè peyi mizilman yo te tou vin nan defans fanm Afganistan yo. Anbasadè Pakistani Khalil Hashmi deklare ke "Òganizasyon Koperasyon Islamik la pataje enkyetid konsènan de jan eta dwa fanm ak tifi yo ye nan Afganistan". Anbasadè Malaysyen Ahmad Faisal Muhamad te deklare "Nou dwe rete fidèl ak ansèyman Islam yo (...). Li vrèman obligatwa pou chak Mizilman jwenn konesans epi yo dwe edike." Ansyen prezidan chilyen an te mande Taliban yo pou yo "angaje ak peyi majorite Mizilman yo ki gen eksperyans nan pwomouvwa dwa fanm ak tifi - jan lwa entènasyonal la garanti", san yo pa bay egzanp patikilye.









Yon Rapò LONU pou Dwamoun di Se Fòs Sekirite Izrayèl Ki Te Egzekite Jounalis Shireen Abu Akleh Komisyonè Dwamoun Nasyonzini konkli ke jounalis palestinyen-amerikèn Shireen Abu Akleh, ki te mouri 11 me pase a, te tonbe anba kout zam fòs defans Izrayelyen yo, dapre sa yon pòtpawòl fè konnen vandredi. Ravina Shamdasani, pòtpawòl Komisyon Dwamoun Nasyonzini an, bay yon konferans pou laprès nan Jenèv kote li deklare: "Tout enfòmasyon nou rasanble -ki gen ladan l vèsyon lame Izrayèl la ak pwokirè jeneral palestinyen an- konfime le fèt ke kout zam ki te touye Madam Abu Akleh e ki te blese kòlèg li, Ali Sammoudi, te sòti nan mitan sòlda izrayelyen yo e non pa nan mitan Palestinyen ame, kontrèman ak sa otorite izrayelyen yo te di o kòmansman. Nou pa jwenn okenn enfòmasyon ki ta fè konprann Palestinyen ame ki tou pre jounalis yo te poze okenn aksyon." Shamdasani ajoute: "Mwen jwenn sa twoublan anpil ke otorite izrayelyen yo pa louvri yon ankèt legal sou afè sa a." Jounalis vedèt Al Jazeera a te gen sou li yon jakèt avèk enskripsyon "laprès" ekri sou li ak yon kas nan tèt li lè l te resevwa yon bal anba kas la. Li te nan kan refijye Jenin nan, ki anba kontwòl Palestinyen yo kote fòs militè israyelyen yo t ap mennen yon operasyon. Dapre pòtpawòl la toujou, "Komisyonè Dwamoun Nasyonzini an, Michelle Bachelet, kontinye mande otorite Izrayèl yo louvri yon ankèt kriminèl sou lanmò Madam Abu Akleh ak lòt asasina ak blese grav sòlda Izrayelyen yo te komèt nan Si-Jòdani nan kad yon operasyon pou fè respekte lalwa nan Gaza." Daprè Komisyon Adjwen l ONU an, depi kòmansman ane 2022, manm lame Izrayèl la touye 58 Palestinyen nan Si-Jòdani; pami viktim yo gen 13 timoun. Shamdasani fini pa di: "Lwa entènasyonal sou dwamoun mande ouvèti yon ankèt rapid, apwofondi, transparan, endepandan ak san patipri sou nenpòt itilizasyon fòs ki te lakòz lanmò oswa blesi grav. Responsab zak sa yo dwe rann kont pou sa yo te fè."