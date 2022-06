Andrew Gillum Tonbe Anba Akizasyon Kòmkwa Li ta Fè Fo Deklarasyon Bay FBI

Ansyen kandida pou gouvènè eta Florid Andrew Gillum tonbe anba akizasyon nan tribinal pou 21 ofans federal, pami yo konplo ak fwòd nan transfè lajan poutèt li ta ekspedye elektwonikman lajan donasyon ki pase pa lòt moun e tounen jwenn li pou izaj pèsonèl li.

Biwo Minis Jistis Etazini an anonse akizasyon an ofisyèlman mèkredi a. Gillum anba akizasyon tou kòmkwa li ta fè fo deklarasyon bay Biwo Federal Envestigasyon, FBI. Se dènye pwoblèm ki vini pou Gillum, ki te jwenn nominasyon pati Demokrat la kòm kandida pou gouvènè Florid an 2018. Li te pèdi eleksyon an ak yon diferans tou zwit devan Repibliken Ron DeSantis nan yon kous sere ki te mande rekontaj.

An Mas 2020, yo te jwenn Gillum anba dwòg e san konesans nan yon chanm otèl ak 2 mesye, pami yo youn ki travay kòm konpayon pou gason makomè.